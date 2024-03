Avv. Chiacchio: "Mi sarei aspettato che Juan Jesus citasse qualche compagno di squadra"

L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per commentare la vicenda Acerbi-Juan Jesus

L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per commentare la vicenda Acerbi-Juan Jesus: "Mi sarei aspettato che Juan Jesus citasse qualche compagno di squadra che era nelle sue vicinanze durante l'interrogatorio. Forse non gli ha giovato la mancata assistenza di un avvocato. Sotto il profilo etico e morale l'indignazione è comprensibile. Ma sotto l'aspetto giuridico il giudice Mastrandrea non poteva giudicare in altra maniera".