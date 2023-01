Avv. Fimmanò sulla sentenza Juve: "Vi spiego cosa accadrà adesso"

"La sentenza rimarca più volte quasi a giustificarsi che prima della revocazione aveva ripetutamente stigmatizzato i comportamenti".

Francesco Fimmanò, avvocato ed ex membro della Corte Federale, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante 'Si gonfia la rete': “La sentenza sul caso Juventus? La sentenza rimarca più volte quasi a giustificarsi che prima della revocazione aveva ripetutamente stigmatizzato i comportamenti. A differenza del giudice di primo grado, questa corte aveva evidenziato che tutto era discutibile. Sul piano strettamente processuale la sentenza dedica una lunghissima parte alla legittimità della revocazione perché la difesa della Juventus era strettamente legata ad una serie di profili processuali. C’è la prova del dolo, la volontarietà, e il fatto conclamato che si trattasse di operazioni un po’ così. Il fatto delle altre società lo vedo un po’ un punto debole. Sembra un po’ paradossale che si trovi la prova della volontà delle altre e si dice che non sono provate, ma a mio avviso se la volontà è provata da un lato, lo è un po’ anche dall’altro. La prova della dolosità di un fatto non scagiona quello che con te ha fatto quella cosa perché il fatto che tu dici che prescinde dal calcolo, dai numeri e dall’incidente di bilancio. Per come emerge la cosa c’è un chiaro illecito sportivo. Cosa accadrà adesso? Il procedimento della revocazione è stato scelto per evitare di giudicare due volte per la stessa cosa. La revocazione è un procedimento consentito e supera questo problema. La sentenza viene revocata per il sopravvenire di fatti decisivi. Come quando uno che è condannato per omicidio si scopre che è innocente e si riapre tutto. A mio avviso quando Allegri para di salvezza lo fa in relazione al pericolo di poter retrocedere.