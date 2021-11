Bruscolotti: "Inter-Napoli da scudetto? Non esageriamo, vi spiego perché"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore: "Inter-Napoli partita Scudetto? Non esageriamo. Si potrebbe eliminare questa squadra dalla corsa ma comunque la lotta poi sarebbe Napoli-Milan. Firmerei per un pareggio? Sì, lotteresti comunque con il Milan in lotta e terresti a distanza l’Inter. Gli sconti diretti? L’importante è non uscirne con le ossa rotte. Ranocchia in campo? Quando subentrano quelli che giocano meno comunque danno il massimo e tante volte vengono fuori grosse prestazioni. Sicuramente può essere facilitato Osimhen ma non si sa mai durante la partita che piega possa prendere”.