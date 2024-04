Calori: "Lo Scudetto del Napoli è stata un'eccezione! Se cambi il manico cambi tutto..."

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sia Napoli che Bari fecero un campionato straordinario l’anno scorso, poi quest’anno è cambiato il manico del Napoli e di conseguenza è cambiato quasi tutto. La squadra che vinse il campionato non c’è più, son cambiate diverse guide tecniche e si perdono certezze. Ciò che fece il Napoli era inaspettato, cambiò tutti i suoi migliori uomini con delle scommesse.

Però fu un’eccezione, per programmare la vittoria di un campionato ci vogliono anni mentre il Napoli ci è riuscito in pochissimo tempo. La corsa salvezza? A parte la Salernitana ce ne sono sei di squadre che possono lottare fino alla fine punto a punto. Spesse volte le squadre che lottano per la salvezza fanno più punti perchè ci sono più motivazioni e obiettivi da raggiungere”.