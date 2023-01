Cruciani: "Esecuzione sommaria contro la Juve! Sentenza è abominio! Puniscano anche le altre"

Le plusvalenze le hanno fatte tutte le squadre in Italia, mi aspetto pene e sanzioni anche per coloro che non sono stati interessati

TuttoNapoli.net Interpellato da Sky Calcio Club, Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, su Radio 24, commenta duramente la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha comminato 15 punti di penalizzazione alla Juventus. Le sue parole riprese da Tuttojuve.com: "Quella contro la Juventus non è stata una sentenza ma una vera e propria esecuzione sommaria. E ti spiego perchè: l'accusa ha preso le carte dell'accusa della giustizia ordinaria, dei pm della giustizia ordinaria, ha preso le intercettazioni e le carte dell'accusa di un altro processo, quello ordinario, ha riportato la juve in giudizio e poi con possibilità di difesa molto strette e con tempi brevissimi, l'ha condannata in modo quasi inappellabile. A mio parere un abominio.