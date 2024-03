Del Genio: "Raspadori? De Zerbi o Guardiola lo valorizzerebbero, in Italia si pensa alla fase difensiva"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri: "Non sparate sentenze definitive su Lindstrom o su Natan, sento molti dire che sono da Serie B e da Serie C. Attenti che poi dopo dovete fare le capriole se succede come con Lobotka.

Natan potrebbe diventare forte e trasformarsi in un calciatore di gran livello. Se il Napoli non è sicuro di lui e vuole tenere Juan Jesus come alternativa, sarebbe meglio mandarlo a giocare".

Su Raspadori: "Allenatori come Guardiola o De Zerbi valorizzerebbero le qualità di Raspadori. È bravo nell'uno-due, negli scambi, nell'attacco dello spazio".

Su Pafundi: "Giocatori così difficili da collocare tatticamente in Italia trovano meno spazio. Gli allenatori in Italia pensano alla fase difensiva. Invece bisognerebbe liberare il talento. In Bundesliga probabilmente sarebbe già titolare da qualche parte".

Su Di Lorenzo: "Siete sicuri che il suo problema sia il riposo? Pensate che tenerlo una/due partite in panchina sia la soluzione? O forse deve ritrovare una squadra che giochi bene? Io opto per la seconda".