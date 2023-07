Del Genio: “Se va via anche Zielinski il Napoli perde due titolari”

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': “Se va via anche Zielinski il Napoli perde due titolari vista la partenza di Kim. Osimhen? Sarebbe una perdita grave, il Napoli eventualmente non si farà trovare impreparato come ha detto De Laurentiis e avrebbe tanti soldi nella casse per prendere buoni calciatori. La cosa a cui più tengo è che resti Osimhen, la seconda è che si decida almeno velocemente, mi auguro entro la fine di luglio”.