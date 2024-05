Del Genio: “Senza senso le classifiche degli allenatori, hanno tutti pro e contro!”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ai microfoni dell'emittente radiofonica ha commentato la questione allenatore

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ai microfoni dell'emittente radiofonica ha commentato la questione allenatore: “Non ha senso esprimersi e classificare gli allenatori accostati al Napoli. E’ veramente difficile, dipende da troppi fattori e ogni allenatore accostato al Napoli ha dei pro e contro, chiunque dei nomi fatti.

Pioli il peggiore? Che elemento abbiamo per dirlo, si può dire è quello che mi convince meno, ma non oltre. Italiano meglio l’anno scorso? Ogni allenatore ha un momento storico, l’anno corso poteva essere quello giusto per non cambiare troppo il gioco, ora magari si può cambiare di più ”