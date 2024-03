Di Canio: "Napoli può sognare la Champions. Juve squadra di mestiere"

Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista Sky, ha parlato a Il Mattino

Paolo Di Canio, ex attaccante del Napoli, oggi opinionista Sky, ha parlato a Il Mattino: "Napoli, puoi sognare la Champions. Con la Juve gara bloccata". L'ex giocatore bianconero e partenopeo ha parlato in vista della sfida di domenica prossima: "Prevedo una gara bloccata. I bianconeri non sono più ermetici come squadra ma il Napoli dovrà stare attento perché la Juve è una squadra mestierante".

L'ex calciatore ha poi parlato del momento degli azzurri e della rincorsa Champions: "Mi auguro che non sia eliminato dal Barcellona ma se la sua corsa dovesse finire agli ottavi avrebbe una speranza in più per un piazzamento Champions perché avrebbe un solo obiettivo a cui pensare".