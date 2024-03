Dir. Sky Sport duro: “La sentenza non ci basta! Chi sono stati i testimoni sentiti?”

"Possibile che 22 giocatori in campo non abbiano sentito nulla?".

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha commentato ai microfoni dell'emittente satellitare la sentenza del caso Acerbi-Juan Jesus, che ha assolto il difensore dell'Inter: "Andiamo a ripercorrere quello che è accaduto, perché quello che emerge da questa sentenza non può bastare a chiarire tutti i dubbi.

Abbiamo visto che dopo uno scontro Acerbi e Juan Jesus sono venuti a contatto e si sono detti qualcosa. Poi in campo ci sono state, quelle che dalle immagini sembrano evidenti, delle scuse da parte di Acerbi a Juan Jesus. Juan Jesus alla fine dice che poi si è scusato e finisce così per dimensionarlo. Acerbi poi torna dalla nazionale e dice di non aver detto frasi razziste e Jesus reagisce indispettito anche dal procuratore. L’elemento centrale è la versione di Juan Jesus espressa con quel post dove spiega cosa ha detto all’arbitro e quindi al procuratore.

Possibile che 22 giocatori in campo non abbiano sentito nulla? Possibile non ci sia un particolare ulteriore? Chi è stato sentito? E’ lecito saperlo ma non sappiamo chi ma solo che sono stati sentiti. Poi viene accertato che c’è stata un’offesa di Acerbi, offensiva e minacciosa ma non dimostrabilmente razzista si legge, ma qual è allora la versione di Acerbi? Serve chiarezza!".