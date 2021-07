Esposito: "Il periodo d'inattività ha fatto bene e Spalletti. Koulibaly-Manolas tra i top in Europa"

“Spalletti è un grande allenatore, ci siamo consacrati insieme con la famosa cavalcata del ’95 all’Empoli - queste le parole di Carmine Esposito, ex calciatore, fra le tante, dell’Empoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Luciano sa che Napoli è una piazza importante ed esigente, dunque è partito dalla base, la difesa. Gli azzurri hanno preso un bel po’ di gol l’anno scorso, a differenza delle squadre di Spalletti e credo abbia voluto partire dalla retroguardia proprio per questo. Bisogna far rendere conto alla difesa del Napoli dell’importanza di ogni singola azione, e il tecnico toscano è perfetto in questo. Koulibaly-Manolas è una delle coppie più forti d’Europa. Non ci sono state le situazioni giuste per farli rendere al meglio, Spalletti si sta concentrando sulla difesa per rodarli al meglio, se lo seguiranno andrà tutto bene.

Demme? È un giocatore che viene da un’annata un po’ così, se ha scelto lui come pilastro del centrocampo è perché crede in lui. Può essere l’uomo giusto. I tre anni di inattività hanno fatto bene a Spalletti, se si è presentato in un certo modo è perché ha capito la situazione partenopea. Lo staff del tecnico toscano? Sono tutti allenatori che lo seguono da anni, ha un ottimo gruppo. È arrivato anche l’ex preparatore dell’era Sarri, e so che è molto bravo.

Chi è favorita per lo Scudetto? Non credo nella Juventus, sarà un anno caratterizzato da una ristrutturazione con Allegri. A me piace la Roma, hanno iniziato la preparazione con una gran voglia e sono strutturati bene. L’Inter è la squadra da battere perché è reduce dalla vittoria dello Scudetto, comunque, se Spalletti riuscisse a trovare la quadratura, e con il ritorno del pubblico, ho grandi speranze nel Napoli.Zaniolo? Ha gran voglia di esprimersi e di far vedere chi è.

Chi sarà la punta che sposterà gli equilibri? Punto molto su Osimhen, un giovane che ha gamba e voglia. Spalletti tirerà fuori il suo meglio. Ma chi mi piace moltissimo è Lozano, se ci crede diventerà davvero forte. È un Callejon ma con una vena realizzativa maggiore. Miei progetti per il futuro? Il Milan ha aperto diverse scuole calcio in Cina, mi piace il progetto e potrei andare lì”.