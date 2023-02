Il retroscena di Marino: “Prima di Donadoni offrii la panchina del Napoli a Spalletti”

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ed ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ed ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Io di Spalletti non posso che parlare bene, ci ho lavorato per quattro anni insieme. Lo volevo a Napoli negli anni del ritorno in Serie A ma poi l’operazione non si realizzò. Dopo i primi due anni di Reja, quando poi arrivò Donadoni, in realtà io avevo contattato Spalletti e il mister in quel momento non si sentì pronto di venire a Napoli.