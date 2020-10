Marchisio su Chiesa: "Lottava per la salvezza, ingiusto costi 50-60mln di euro!"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus ed oggi commentatore di Raisport, alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'acquisto di Chiesa: "Chiesa è un talento vero, italiano. Non aiuta il contesto, vale per tutti: c’è troppa pressione, che nasce dal mercato. Non è giusto che uno come lui, che a Firenze lottava per la salvezza, costi 50-60 milioni. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare: con cifre diverse, per loro sarebbe più facile. Con il Barça ha fatto male, come tutti, ma a Crotone, nonostante il rosso, ha offerto spunti e regalato l’assist. Dovrà trovare il modo di stare in campo: con la Fiorentina girava sui 60-70 metri, qui servirà giocare anche nello stretto. Cambia molto, ma lo aspetto".