Ancora Osimhen a Udine! L'azzurro la sblocca con uno stacco di testa imperioso

Napoli in vantaggio a Udine con Victor Osimhen al 51'! Un anno fa Udinese-Napoli valse lo Scudetto per gli azzurri. A segnare fu Victor Osimhen. Oggi, nella stessa porta di un anno fa, il centravanti nigeriano porta in vantaggio il Napoli con un colpo di testa prorompente su cross di Politano. Partenopei avanti 1-0 al Bluenergy Stadium.