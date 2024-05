CLASSIFICA - +1 sulla Fiorentina (con una gara in meno): ma il Napoli vuole davvero andare in Europa?

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Bluenergy Stadium tra Napoli e Udinese, valida per la 35esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Bluenergy Stadium tra Udinese e Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A. Gli azzurri non sfruttano il passo falso della Fiorentina a Verona, regalando il pareggio nel recupero ai friulani che non erano praticamente scesi in campo nel secondo tempo. Come succede da mesi ormai, la classifica non condanna i partenopei: le altre continuano ad inciampare e infatti il posto Conference ad oggi sarebbe degli uomini di Calzona (la Fiorentina ha però una gara da recuperare). La vera domanda è: il Napoli ha davvero voglia di qualificarsi in Europa?

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la 35esima giornata.

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60*

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in meno