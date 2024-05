Tuttosport: "Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza"

"Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport riferendosi al prolungamento del contratto di Federico Chiesa

"Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport riferendosi al prolungamento del contratto di Federico Chiesa del quale la Juventus si sta occupando in questi giorni. Il sommario: "La Juve vuole chiudere prima dell'Europeo". In taglio alto spazio ai granata: "Toro, scoperti i colpevoli!". Il commento in alto al box: "Si sa chi sono i giocatori che hanno insultato i tifosi a Superga". In spalla spazio al possibile nuovo tecnico per la panchina rossonera: "Oggi Conceiçao si libera per il Milan".