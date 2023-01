Mauro sicuro: "Se il Napoli vince, sarà scudetto. Allegri è anche fortunato"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, ha parlato del big match di questa sera

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, ha parlato del big match di questa sera tra azzurri e bianconeri: "Se dovessi puntare un euro, lo punterei sul Napoli. Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Se il Napoli dovesse battere la Juventus vincerà il campionato. Milan e Inter non danno sensazioni positive sul prossimo futuro, mentre la Juve è in ripresa ma Allegri è anche assistito dalla sorte. Non posso credere che si possa vincere sempre grazie al colpo di fortuna".