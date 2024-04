Monza, Palladino: "Zerbin? Sapevo del suo valore, ma prima non giocava per un motivo"

Prima della gara contro l'Atalanta, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Zerbin, che nell'ultimo periodo ha avuto molto spazio

"Si sta facendo valere negli allenamenti e ora sta trovando il ritmo gara. Sta facendo bene ed è continuo nelle prestazioni, sapevo del suo valore sia come calciatore che come ragazzo e di questo sono contento. Ma in quella posizione è stato bravo anche Daniel Maldini, Mota Carvalho e ora Ferraris che è stato aggregato in prima squadra".