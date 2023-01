Napoli fuori dalla Coppa Italia, Alemao: “Capita di perdere con squadre più scarse, è il calcio”

L’ex azzurro Alemao è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends: ci vediamo a Napoli”

L’ex azzurro Alemao è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends: ci vediamo a Napoli” e analizzato l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia: “Anche a noi capitò di perdere con squadre nettamente più deboli di noi. Avevamo un gran mister che metteva i giocatori nei ruoli giusti ma può non bastare e si può comunque perdere. Cambiare 8-9 giocatori in una gara è troppo, però il Napoli ha creato tante occasioni da gol che non è riuscito a capitalizzare. Il calcio è così”.