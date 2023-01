Orsi: “Juve? Una squadra che ne vince 8 di fila senza subire gol non gioca male”

L'ex portiere e opinionista Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

L'ex portiere e opinionista Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “C’è grande attesa per Napoli-Juventus anche a Torino. Un pareggio lascerebbe la situazione immutata; la vittoria, per la Juve significherebbe poter cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Se vincesse il Napoli, inoltre, metterebbe fuori causa la Juve. Il Napoli deve ricominciare ad essere quella squadra che ci ha fatto impazzire e sognare. Kvara deve ancora ritrovare la condizione, deve ritrovare gli spunti; per il resto a Genova mi è sembrata una squadra autoritaria.