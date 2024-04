Padovan: “Non ho sbagliato pronostico, ma il Napoli la stagione. Allenatore? Ecco chi eviterei"

“Il Napoli era più forte dell’Inter e credevo si sarebbe ripetuto".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Il Napoli era più forte dell’Inter e credevo si sarebbe ripetuto. Non ho sbagliato io il pronostico, ma stagione gli azzurri. La squadra di De Laurentiis è forte, ma l’Inter ha avuto un’annata perfetta. Il Napoli deve avere dei rimpianti perché ha compiuto una stagione disastrosa, prendendo scelte sbagliate dopo scelte sbagliate.

L’assenza di Spalletti ha interrotto il processo di crescita di questa squadra, che si è smarrita e ha perso la mentalità vincente dello scorso anno. Poi i tre allenatori e i tanti infortuni hanno dato un quadro di instabilità completato da contratti in scadenza e giocatori in partenza. Ora De Laurentiis deve rifondare, con questa squadra non si può più costruire nulla. L’obiettivo dovrà essere tornare in Champions, tutto quello che verrà di aggiuntivo sarà tanto di riguadagnato.

L’allenatore adatto? Quello che ti fa vincere, punterei su Italiano, che è il migliore per rapporto qualità-costi. Ha portato la Fiorentina a grandi risultati, con una rosa modesta. De Laurentiis però continua a sfogliare la margherite senza avere idee concrete da come venire fuori da questo disastro. Ho paura delle scelte, che sono scelte dettate da una persona volubile ed irascibile, che di calcio non capisce nulla.

Altri allenatori? Eviterei Pioli… Ha fatto male al Milan e non ha combinato nulla negli ultimi due anni. Ha deprezzato Leao e non ha valorizzato nessuno. L’anno scorso era arrivato quinto in campionato, in questo ha raccolto risultati pessimi”.