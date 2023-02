Pecci: "Kvara e Kim grande impatto, ma nel Napoli è più importante la base"

Eraldo Pecci, ex azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Eraldo Pecci, ex azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve continuare a pensare solo a se stesso, vista la situazione di classifica e la magia che si porta dietro in questa stagione. La squadra deve vivere bene questo Napoli magico, ha dei giocatori che fanno la differenza, per cui bisogna godersi questa squadra senza avere paura. Kim e Kvaratskhelia hanno avuto un grande impatto, ma secondo me nel Napoli oggi è più importante la base".