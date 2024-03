Pique: "Grande partita del Barça contro il Napoli, ha meritato di passare"

"Ora vediamo cosa succede, mancano 5 partite per alzare la coppa".

Gerard Pique, creatore della King League, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sull'annuncio di Zlatan Ibrahimovic come presidente del Mondiale che si giocherà in Messico: "Abbiamo annunciato il nostro Mondiale dal 26 maggio all'8 giugno, Zlatan sarà il presidente della football cup, Neymar avrà una sua squadra e piano piano annunceremo altri presidenti. Sarà un 7 contro 7 con regole nostre, molto diverse dal calcio tradizionale".

Com'è andata la trattativa con Ibra?

"Ha capito benissimo il concetto, conosceva la Kings League e gli abbiamo spiegato il nostro progetto con due campionati, in Spagna e appunto questo in Messico. Ha capito che era show e intrattenimento, gli piace essere il King of Kings. Tutti i giocatori che andranno in Messico avranno una motivazione in più visto che ci sarà Zlatan".

Ha visto Barcellona-Napoli?

"Credo sia stata una grande partita, il Barcellona ha giocato benissimo e ha meritato di passare. Ora vediamo cosa succede, mancano 5 partite per alzare la coppa, io spero possa vincere ma sarà difficile nonostante le buone sensazioni provate ieri sera".