Salah ‘dimentica’ Maradona: "I miei calciatori argentini preferiti? Messi, Batistuta e... Mac Allister"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Mohamed Salah sta vivendo l'ennesima stagione da sogno con il Liverpool. L'egiziano è sempre il principale riferimento offensivo della squadra guidata da Jürgen Klopp e ha segnato 16 reti in Premier League nonostante vari problemi muscolari.

Nel bel mezzo della lotta con Arsenal e Manchester City, a poche ore dalla sfida con il Manchester United, l'ex giocatore di Roma e Fiorentina ha rilasciato un'intervista a ESPN Argentina, in cui ha parlato dell'adattamento di Alexis Mac Allister e in cui ha anche risposto a una domanda sul suo calciatore argentino preferito: "A parte Mac Allister… sicuramente Messi, lo adoro. Messi è Messi. Mi piace anche Batistuta, l'ho incontrato una volta in Argentina e mi ha autografato la maglia", ha rivelato Salah.