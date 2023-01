Salernitana, Iervolino: "Napoli orchestra perfetta. Per me è il derby del cuore"

"Napoli è la mia città. Oggi però sono impegnato emotivamente e sentimentalmente alla follia con la Salernitana".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del derby di stasera con il Napoli: "Per me è davvero un derby del cuore. Napoli è la mia città. Oggi però sono impegnato emotivamente e sentimentalmente alla follia con la Salernitana.