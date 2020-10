Salvini: "Mi auguro i tifosi presto allo stadio! Scudetto? Se la giocano Napoli e Milan..."

“Lo scudetto? Se la giocano Milan e Napoli all’ultima giornata”, così interviene Matteo Salvini ai microfoni di Radio CRC Targato Italia, durante la trasmissione ‘Più di Così’: “Per me il campionato può finire anche oggi, nonostante il Milan in testa – sostiene Matteo Salvini – Napoli e Milan quest’anno giocano bene, mi auguro si possa andare avanti in presenza.”

Per quanto riguarda la presenza dei tifosi allo stadio, il senatore dichiara: “Posso dire che mi auguro che il prima possibile i tifosi possano tornare a godersi le proprie squadre, non tanto da tifoso ma perché il calcio come il teatro senza spettatori non è la stessa cosa quindi mi auguro il prima possibile che i Napoletani possano tornare a godersi il Napoli, ovviamente tenendo in considerazione le distanze e le precauzioni.”

Poi gioca sulle sorti della Serie A: “Lo scudetto? Se la giocano Milan e Napoli all’ultima giornata.”