Sollazzo: "Sogno Conte, ma ho paura che possa essere un nuovo Ancelotti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Boris Sollazzo, giornalista.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Boris Sollazzo, giornalista: "Buongiorno vale Colonnese, oggi è il perno della difesa della nazionale italiana. Mentre una volta intervistai Colonnese e mi disse che sperava di andare al Mondiale del '98, ma in quell'Italia c'erano calciatori come Cannavaro, Nesta, Maldini, Bergomi.

Ostigard o Juan Jesus domani? Continuerò a dire che bisognerebbe avere uno psicologo affianco agli agenti dei calciatori perchè è meglio fare i leoni a Napoli che i comprimari altrove. Se nel tuo reparto c'è qualcuno di forte diventi più forte anche tu, hai più fiducia e meno paura. Spalletti non è andato via per colpa di De Laurentiis, ma perchè era ben cosciente che non si sarebbe potuto ripetere e che i calciatori del Napoli non sono quelli dell'anno scorso, ma quelli dell'anno prima, quando a Empoli finì 3 a 2.

Montella-Napoli? Presi un buco giornalistico anni fa perchè diedi per sicuro Emery che poi non venne, ma De Laurentiis scelse Sarri e c'era anche Montella nel casting. Sicuro Montella piace a De Laurentiis, mi auguro non venga scelto Italiano. Io sogno Conte, ma spero venga Gasperini. L'unico che può agire razionalmente con la rosa di oggi del Napoli è Gasperini. Ho paura che Conte possa essere un nuovo Ancelotti".