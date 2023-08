Varriale: "Intervista Mancini apre scenari inquietanti, ora Gravina deve rispondere"

Così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, in riferimento alle interviste rilasciate quest'oggi da Mancini

"Le interviste acuminate dell'ex Ct Roberto Mancini, oltre a chiarire che le dimissioni non sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, aprono scenari e interrogativi inquietanti sulla situazione in Figc che non potranno essere elusi. Ora si attende la risposta del presidente Gravina", così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, in riferimento alle interviste rilasciate quest'oggi da Mancini per spiegare le dimissioni e smentire la motivazione araba.