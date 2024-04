Vieri su Pioli: "E' secondo, cosa deve fare di più? Fossi al Milan lo confermerei"

Christian Vieri è intervenuto oggi a Radio-Tv Serie A per parlare del derby di stasera e non solo.

Christian Vieri è intervenuto oggi a Radio-Tv Serie A per parlare del derby di stasera e non solo: "Mi aspetto un grande derby, grande tensione, una partita bella. Vincere lo scudetto contro il Milan per gli interisti sarebbe una cosa incredibile, per tutti: tifosi, giocatori. Il Milan è uscito dall'Europa League ed è un po' all'ultima spiaggia per salvare la stagione. Leao centravanti? Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, lui e Theo sono due grandissimi campioni, se loro stanno bene fanno la differenza. Quest'anno è mancata continuità al Milan, ma l'Inter è una super squadra con 22-23 giocatori fortissimi, una panchina fenomenale, è dura batterla".

Sull'Inter. "Per vincere e creare un ciclo ci vuole anche un po' di tempo, in Italia spesso non c'è pazienza. L'anno scorso l'Inter ha perso tanti punti per strada, quest'anno è stato devastante dall'inizio e Inzaghi è stato bravo a sfruttare tutta la rosa. Il miglior giocatore? Lautaro devastante, Thuram è stato incredibile, ma vanno citati anche Barella, Calhanoglu, Sommer, Dimarco e molti altri. Noi guardiamo sempre agli attaccanti, ma gli scudetti si vincono anche con giocatori dal rendimento costante come Darmian, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan".

Su Pioli. "Io lo confermerei sempre, ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions. Quest'anno comunque è secondo in campionato, cosa deve fare di più. Molti pensano che dopo 4-5 anni è meglio cambiare, portare un po' di aria fresca, ma io ci penserei bene prima di mandare via Pioli".