Benitez riparte dal Brasile? Trattativa in corso con il San Paolo

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il 12 marzo scorso Rafael Benitez è stato esonerato dal Celta Vigo dopo aver raccolto 24 punti in altrettante partite e aver portato la squadra galiziana al 17° posto ne LaLiga. Fino a fine stagione l'ex Napoli e Inter resta sotto contratto con il club spagnolo, ma presto potrebbe pensare di risolverlo.

Stando a quanto riferito dal portale brasiliano Arquibancada Tricolor, la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio in Sudamerica. Il nome più forte in questo momento fra i nomi sondati dal San Paolo per il nuovo allenatore è quello del manager spagnolo. La trattativa è in corso, grazie all'aiuto di Giuliano Bertolucci. Le parti sono fiduciose per un esito positivo. I colloqui sono iniziati domenica e stanno proseguendo in queste ore.