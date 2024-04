Empoli-Napoli, una vittoria a testa nelle ultime due sfide: i precedenti

All'andata la sconfitta per 1-0 della squadra di Garcia costò la panchina del Napoli al tecnico francese.

Domani alle 18 Empoli e Napoli si affronteranno al Castellani per la 33ª giornata di Serie A. Sarà la sfida numero 15 tra gli azzurri toscani e quelli partenopei con un bilancio di 8 vittorie empolesi, 4 pareggi ed due successi napoletani. All'andata la sconfitta per 1-0 della squadra di Garcia costò la panchina del Napoli al tecnico francese.

La prima gara tra Empoli e Napoli è quella del 19 dicembre 1948, Serie B, con gli azzurri che vinsero 2-1 in rimonta grazie ai gol di Ercoli e Calicchio. Nuova sfida nella stagione successiva, con ancora l’Empoli vittorioso, 1-0, con gol di Tosolini. Si deve attendere quasi 40 anni per una nuova sfida tra le due squadre: il 5 aprile del 1987 la prima gara in A, con l’Empoli di Salvemini che fermò il Napoli di Maradona sullo 0-0; nuova sfida, e nuovo 0-0, anche nella stagione 1987/88. Empoli che ritrova il Napoli nella Serie A 1997/98, con gli azzurri di Spalletti che si imposero 5-0 grazie alle reti di Esposito, Cappellini, Pane e la doppietta di Florijancic. La gara con i partenopei torna nella serie cadetta 1999-00, con l’Empoli ancora vittorioso, 4-1, con le doppiette di Marchionni e Saudati e la rete napoletana di Schwoch. Nuova sfida e nuovo pareggio 0-0, il 23 settembre 2007, di nuovo in Serie A.

Arrivando alle sfide più recenti, troviamo il successo dell’Empoli di Sarri che superò 4-2 il Napoli il 30 aprile 2015 con i gol di Saponara, Maccarone e gli autogol di Britos e Raul Albiol (Hamsik e autogol di Laurini per il Napoli). Pareggio per 2-2 nella sfida del settembre del 2015, quella del ritorno di Sarri al Castellani: azzurri avanti con Saponara prima e Pucciarelli poi e ripresi prima da Insigne e poi da Allan. Il 19 marzo del 2017 la prima vittoria partenopea a Empoli, 3-2: Napoli avanti la doppietta di Insigne e il gol di Mertens, per l’Empoli El Kaddouri e Maccarone, che in quella gara mise a segno il gol numero 100 con la maglia dell’Empoli. Nella penultima sfida, dell’aprile del 2019, nuovo successo Empoli, con la rete di Farias, il pari di Zielinski e il gol partita di Giovanni Di Lorenzo. Nell’ aprile del 2022, una gara epica con l’Empoli sotto di due gol e poi l’incredibile rimonta grazie ad Henderson ed alla doppietta di Pinamonti. Lo scorso anno, ultimo precedente, arriva la seconda vittoria partenopea: 0-2 con autogol di Ismajli e poi Osimhen.