Finisce 1-1 tra Belgio e Galles: Mertens resta in panchina, i gallesi vanno ai playoff

Termina 1-1 Belgio-Galles, ultimo match del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Diavoli Rossi avanti al 12' grazie a De Bruyne, il Galles trova il pari al 32' con Moore. Nel Belgio Dries Mertens, attaccante del Napoli, è rimasto in panchina per l'intero match. Con questo punto i gallesi conservano il secondo posto in classifica e si qualificano per i playoff, il Belgio era già matematicamente qualificato ai Mondiali.