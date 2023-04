FOTO - Ultras 72, che bella idea: "Al Maradona con due bandiere, una per chi non c'è più!"

In occasione di Napoli-Salernitana, che potrebbe valere l'aritmetica dello Scudetto, viene chiesto ai tifosi di portare al Maradona due bandiere

Una bella, bellissima idea quella che gli Ultras 72 hanno reso pubblica con un volantino diramato oggi: in occasione di Napoli-Salernitana, che potrebbe valere l'aritmetica dello Scudetto, viene chiesto ai tifosi di portare al Maradona due bandiere, una personale e l'altra per chi non c'è più e non potrà assistere al terzo Tricolore della storia. Di seguito il volantino di uno dei gruppi organizzati della Curva B.