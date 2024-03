Juan Jesus si difenderà in altra sede? Sky - Il giocatore riflette, valutazioni già prima della sentenza

"C’era la volontà di difendere la propria onorabilità in ogni modo e in ogni sede".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Eventualità per Juan Jesus di difendersi in altra sede? Aveva questo pensiero già prima dell’uscita della sentenza. C’era la volontà di difendere la propria onorabilità in ogni modo e in ogni sede. Perché, anche in quel momento, Juan Jesus percepiva non una condivisione totale della sua battaglia e della necessità di far passare un certo tipo di messaggi. Troppe letture differenti e interpretazioni che non erano piaciute al giocatore, quindi già allora stava valutando questa possibilità. In tal senso c’è una riflessione aperta con i suoi legali, con il suo entourage e il suo procuratore Roberto Calenda e di riflesso con il Napoli.

Napoli che giocherà senza la patch. C’è un movimento per Juan Jesus. In città è venuto fuori qualche striscione, c’è chi propone Juan Jesus capitano per una volta ma in questo spogliatoio è già tra i capitani indipendentemente che porterà la fascia. Tante iniziative che i tifosi ipotizzano e quella lunga postata sui social nella quale in sostanza Juan Jesus non capisce il perché della sentenza, se l’espressione ‘sei solo un neg**’ se è un’espressione offensiva come può non essere discriminatoria. E mai Juan Jesus considera la frase ‘ti faccio nero’, che è la versione data da Acerbi, per lui non ci sono dubbi su quali siano state le frasi”.