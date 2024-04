Monza-Napoli, i precedenti: il bilancio sorride agli azzurri, ma l'anno scorso...

Domenica pomeriggio, alle 15, il Napoli farà visita al Monza all'U-Power Stadium per la trentunesima giornata di Serie A.

Domenica pomeriggio, alle 15, il Napoli farà visita al Monza all'U-Power Stadium per la trentunesima giornata di Serie A. Si tratta del quarto confronto in assoluto in Serie A tra le due squadre, il secondo in casa biancorossa. Il bilancio generale in trasferta sorride agli azzurri e nell'unico precedente in Brianza, lo scorso anno, la squadra di Spalletti, già laureatasi campione d'Italia, perse 2-0. Di seguito tutti i precedenti.

Serie B 1961-1962: Monza-Napoli 0-1 (Ronzon)

Serie B 1963-1964: Monza-Napoli 1-1 (Gilardoni, Lojodice)

Serie B 1964-1965: Monza-Napoli 1-1 (Cristin, Spanio)

Coppa Italia 1996-1997: Monza-Napoli 0-1 (Esposito)

Serie B 1998-1999: Monza-Napoli 0-1 (Paradiso)

Serie B 1999-2000: Monza-Napoli 0-0

Serie A 2022-2023: Monza-Napoli 2-0 (Mota, Petagna)