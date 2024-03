Razzismo non solo in Italia: insulti denigratori a Vinicius omessi nel referto arbitrale

Il Real Madrid ha presentato un reclamo alla Commissione Disciplinare della RFEF per gli insulti razzisti a Vinicius omessi nel referto arbitrale

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha dichiarato di aver presentato un reclamo alla Commissione Disciplinare della RFEF (la Federazione Calcistica Spagnola) contro l'arbitro Juan Martinez Munuera per la sua presunta negligenza nella stesura del verbale arbitrale al termine della partita contro l'Osasuna, in cui sarebbero stati rivolti degli insulti razzisti a Vinicius Junior.

La nota del club: "Dopo i gravi insulti proferiti ancora una volta contro il nostro giocatore Vinicius Junior, in questo caso durante l'ultima partita di LaLiga disputata dalla nostra squadra a El Sadar, il Real Madrid C. F. comunica:

- Il nostro club ha presentato una denuncia al Comitato di Disciplina della Real Federazione Española di Calcio contro l'arbitro della partita Juan Martinez Munuera, a seguito della negligente redazione del verbale arbitrale. Ha omesso volontariamente e deliberatamente gli insulti e le grida vessatorie rivolte ripetutamente al nostro giocatore Vinicius Junior, nonostante fosse stato insistentemente avvertito dai nostri giocatori nello stesso momento in cui questi si stavano verificando.

- Inoltre, il Real Madrid ha presentato una denuncia a questo organo federativo in merito a questi insulti e grida vessatorie, e li ha trasferiti alla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport, affinché coloro che li hanno presi siano identificati e sanzionati.

- Di fronte a questi spiacevoli eventi avvenuti a El Sadar, il Real Madrid ha ampliato la denuncia che venerdì scorso 15 marzo ha presentato alla Procura Generale dello Stato contro i crimini di odio e discriminazione, per gli insulti razzisti e d'odio rivolti al nostro giocatore Vinicius Junior in nelle vicinanze dello stadio Olimpico di Montjuic e dello stadio Metropolitano di Madrid, chiedendo l'identificazione degli autori.

Il Real Madrid condanna nuovamente questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio e chiede che vengano prese una volta per tutte le misure necessarie per sradicare la violenza che sta subendo il nostro giocatore Vinicius Junior”.