UFFICIALE - Serie A, il Giudice Sportivo multa 5 società tra cui il Napoli: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono cinque le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'ultimo turno di campionato. Sanzioni per Napoli, Lecce, Salernitana, Cremonese e Bologna. Di seguito il dettaglio.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica, senza colpire nessuno, e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.