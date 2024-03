UFFICIALE - Supercoppa, polemiche inutili: confermate 4 squadre in Arabia nel 2025, le date

Anche nel 2025, dunque tra un anno, la Supercoppa Italiana prevederà 4 sfidanti e si giocherà in Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

La Supercoppa italiana si giocherà nel 2024/25 ancora con il format a quattro squadre. È quanto emerso durante l'assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi. "Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita", si legge nella nota della Lega. In particolare, un prossimo Consiglio di Lega ratificherà la decisione, dopo l'indicazione ricevuta oggi dall'assemblea dei club.

Ne faranno parte le finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in campionato, quindi non ci sarà il Napoli che è uscita con il Frosinone in Coppa Italia agli ottavi e in campionato è settimo con le prime due posizioni praticamente impossibili da raggiungere. Come si legge su Calcio&Finanza, per quanto riguarda le date, con semifinali e finale si dovrebbe giocare il 3-4 gennaio e il 7 gennaio del nuovo anno. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025.