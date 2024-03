Da Bergamo: "De Ketelaere out! Gasperini ha già scelto il tridente"

L’Atalanta di Gasperini torna in campo dopo la sosta. Nel pomeriggio di ieri Koopmeiners ha svolto parte della seduta in maniera individuale

L’Atalanta di Gasperini torna in campo dopo la sosta. Nel pomeriggio di ieri Koopmeiners ha svolto parte della seduta in maniera individuale e parte col gruppo, l’olandese - fermato da un fastidio muscolare durante il match con la Scozia -, verrà valutato nella rifinitura poco prima della partenza. Verso il forfait De Ketelaere, il belga si è allenato da solo dopo essere stato sottoposto alle terapie del caso. In attacco dunque spazio a Scamacca, con Miranchuk e Lookman a supporto dell’attaccante azzurro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.