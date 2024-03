Da Milano: "L'Inter valuta l'addio di Acerbi, ha un dubbio dopo il caso Juan Jesus"

Nonostante l'assoluzione, Acerbi è in bilico. Il suo futuro può essere lontano dall'Inter come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il centrale fedelissimo di Inzaghi è stato decisivo in questi anni, ma è lecito chiedersi se possa garantire la stessa affidabilità in futuro, anche dal punto di vista psicofisico dopo il caso che lo ha coinvolto. Lunedì il centralone a Pasquetta sarà titolare a San Siro contro l’Empoli, ma sul lungo periodo resta in bilico: sarà più difficile conservare questo stesso status anche nella squadra 2024-25. In casa nerazzurra, infatti, è iniziata la grande esplorazione dei profili migliori da piazzare dietro".