Gigante cercasi: Napoli a caccia del profilo giusto dopo Albiol, Koulibaly e Kim

"Gigante cercasi in difesa: ci vuole un fisico bestiale". Così titola il Corriere dello Sport sulla questione erede Kim

"Gigante cercasi in difesa: ci vuole un fisico bestiale". Così titola il Corriere dello Sport sulla questione erede Kim: "Per (ri)cominciare, c’è bisogno di un muro con il quale respingere l’assalto allo scudetto: un uomo che non conosca mezze misure, che viaggi intorno al metro e novanta, che abbia - come dire? - un fisico bestiale, qualcosa che ricordi Kim o anche Koulibaly o semmai Raul Albiol, uno da affiancare a Rrahmani, capace di diventare pilastro portante della difesa, ed alimenti la costruzione del bunker. I più forti, in assoluto, ma anche i meno battuti, hanno un problema e non è il caso di interpellare Houston, si può procedere in zona, diciamo così, in Germania o anche altrove, perché i radar sono in funzione".

