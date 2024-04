"Gioca come un forsennato e fa venire l’ansia a N’Dicka": le pagelle di Osimhen

"Osi è tornato Osi. Uno spettacolo. Un po' tardi, ma forse basterà per conquistare un posto al sole.

"Osi è tornato Osi. Uno spettacolo. Un po' tardi, ma forse basterà per conquistare un posto al sole. Gol su rigore, Svilar gliene toglie un paio", questo il commento della Gazzetta dello Sport sulla prova di Victor Osimhen dopo il gol contro la Roma. Decisamente più completo quello del Corriere dello Sport: "Gioca come un forsennato e fa venire l’ansia a N’Dicka con un moto perpetuo e sprint che lo disorientano, anticipandolo anche di testa. Chiama il pressing, ruggisce su tutti, rifinisce per Kvara ma è impreciso al tiro, che prova 11 volte (record stagionale). Al 28’ della ripresa, dopo aver bruciato Mancini in velocità, spara su Svilar; ma dopo lo spiazza dal dischetto: 7 gol in 9 presenze da quando c’è Calzona - 14 in totale -, nessuno come lui in A nel periodo.".

Tuttosport invece giudica così la sua prova: "Lotta e combatte come al solito. Conduce un duello a distanza con Svilar che sembra insuperabile. È freddissimo quando spiazza il portiere per il momentaneo vantaggio", mentre per noi di TMW: "De Rossi gli mette Ndicka addosso a uomo per limitarlo e in parte ci riesce, ma grazie alla sua enorme potenza sfugge via al difensore più di una volta. Un gol su calcio di rigore, altri due sfiorati, uno per tempo, e tanto lavoro (d'appoggio e non solo) per la squadra. Il migliore".

Così TuttoNapoli.net: "Attacca la profondità con cattiveria, mettendo in difficoltà i centrali della Roma. Sfiora il gol con una bella frustata aerea, lucido sul rigore. Finisce stremato e sconsolato".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli.net 7