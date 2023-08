CdM - Demme, destino segnato: a fine mercato tornerà in Germania

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme destinato a lasciare Napoli alla fine della sessione estiva del calciomercato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Demme entro la fine del mercato dovrebbe andare all’Hertha Berlino che sta compiendo delle cessioni per realizzare l’affare.

Ha ceduto Serdar al Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, sta trattando Richter col Mainz per circa 3 milioni e Lukebakio al Siviglia per 8 milioni" si legge sul quotidiano.