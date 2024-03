Cds: "Era meglio se Acerbi fosse stato zitto. Poteva parlare prima con l'Inter"

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono state certo utili le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Francesco Acerbi

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono state certo utili le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Francesco Acerbi al rientro a Milano. Sceso dal treno, ha trovato un “plotone” di giornalisti ad attenderlo. Ebbene, sarebbe stato meglio se fosse stato zitto, attendendo di concordare con la società un’eventuale presa di posizione pubblica. Ora, invece, quelle parole entreranno come elemento in più per valutare l'accaduto.