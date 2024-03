Gazzetta: "Bastava un indizio per squalifica Acerbi, anche la parola di un azzurro"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa capire che sarebbe bastato davvero poco per arrivare alla squalifica di Acerbi:

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa capire che sarebbe bastato davvero poco per arrivare alla squalifica di Acerbi: "Dietro a quel “finanche” c’è anche la volontà da parte del Giudice di sottolineare che sarebbe bastato poco, anche un indizio come la parola di un compagno, per avere un esito diverso.

Neanche un indizio Del resto è proprio la mancanza di indizi, più che di prove, ad aver determinato la piena assoluzione di Acerbi. È chiaro che se fosse stato trovato un audio o un video in grado di accertare l’insulto razzista del nerazzurro, si sarebbe immediatamente proceduto con le «almeno dieci giornate di squalifica»".