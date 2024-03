Gazzetta - Napoli in ansia per Kvaratskhelia: è a rischio per l'Atalanta

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il georgiano è atteso regolarmente a Castel Volturno, dove sarà visitato

L'infortunio in nazionale di Kvaratskhelia tiene in apprensione lo staff medico degli azzurri. Il giocatore ha lasciato il campo prima della fine dei tempi supplementari contro la Grecia, toccandosi l'inguine. Il problema muscolare che l'ha costretto alla sostituzione sembra essere di lieve entità. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il georgiano è atteso regolarmente a Castel Volturno, dove sarà visitato ed eventualmente sottoposto ad esami medici per approfondire l'entità dell'infortunio. La preoccupazione è comunque motivata, anche perché avendo soltanto due sedute di allenamento a disposizione è da ritenere a rischio per la partita con l'Atalanta di sabato