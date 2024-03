Il Giornale critica Gravina: "Un dirigente illuminato avrebbe fatto un'altra cosa"

Il Giornale oggi in edicola parla del caso Acerbi e in modo particolare si sofferma sulle dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina

Il Giornale oggi in edicola parla del caso Acerbi e in modo particolare si sofferma sulle dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina che hanno fatto tanto discutere. Scrive il quotidiano: "Un dirigente illuminato, dinanzi a una materia così delicata e scivolosa, doveva cavarsela così: abbracciando entrambi, Acerbi e Juan Jesus, e preparando – magari a fari spenti – un incontro tra i due per chiudere definitivamente la scomoda vicenda".