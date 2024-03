Il Giornale - Gravina, che autogol! Isolato dal CONI, le sue parole creano imbarazzo

Le parole di Gabriele Gravina circa il caso Acerbi-Juan Jesus non sono piaciute al CONI, che ha isolato il presidente della FIGC. A scriverlo è Il Giornale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Gabriele Gravina circa il caso Acerbi-Juan Jesus non sono piaciute al CONI, che ha isolato il presidente della FIGC. A scriverlo è Il Giornale: "A testimonianza definitiva dell'imbarazzo procurato dalle parole di Gravina, è arrivata la chiosa finale di Giovanni Malagò, presidente del Coni che ha ripetuto un antico mantra dei suoi predecessori Carraro e Petrucci: «Non c'è niente di più sbagliato per un dirigente che commentare una sentenza!».

Per Gravina, a ben vedere, si è trattato di uno spettacolare autogol poiché qualche minuto prima, in consiglio federale, aveva ottenuto il via libera al suo rigoroso piano di riforme economico-finanziarie".