Kvara bocciato dai quotidiani: "Si accende solo quando il Barça ormai è già scappato via"

Khvicha Kvaratskhelia fallisce l'appuntamento clou. Nel 3-1 contro il Barcellona, il georgiano è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia fallisce l'appuntamento clou. Nel 3-1 contro il Barcellona, il georgiano è da 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "Doveva essere la sua notte, ma si capisce in fretta che non ha la vena delle grandi occasioni. Kounde è marcatore più che terzino, gli entra duro e lo disinnesca". Stesso voto per Tuttosport: "Più no che sì. Probabilmente perché ci ha abituato 'male', ma da lui è lecito aspettarsi molto di più".

Più severo invece il Corriere dello Sport, che lo boccia con un 5: "Koundé lo aggredisce ovunque, e poi c’è Yamal dimensione zanzara: niente aria, non ci sono spazi. E così cambia, viene dentro, prova a lavorare con Rui e Olivera, e a inizio ripresa racconta di esserci con un giro che gela il Montjuic. Un lampo. Il secondo al 92’: altro tiro fuori di un amen. Troppo poco".

Il Corriere della Sera sottolinea come "si accenda solo nel finale quando il Barcellona ormai è scappato via": per questo merita un 5. TuttoNapoli è l'unico che lo assolve con un 6: "Pochi spazi, qualche giocata nello stretto e un lampo al 46’ con un destro in un fazzoletto che sfiora il palo. Guizzo nel finale per Olivera che stampa sulla traversa. Sfiora anche il gol nel finale". Infine è da 5 per TMW: "Era il protagonista più atteso e anche per questo la sua partita incolore risulta una delle delusioni più grandi. Un paio di tiri a giro da fuori e poco altro, forse era ancora presto per dire che Kvara è tornato".

