PRIMA PAGINA - CdS: "Jesus: 'Non sono stato tutelato'"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e la clausola da 60mln che allontana Bremer dalla Juventus: "Juve, perdi Bremer". Di spalla la reazione di Juan Jesus dopo la sentenza di assoluzione per Acerbi: "Jesus: 'Non sono stato tutelato'". Più in basso l'intervista a Tardelli sulla sentenza : "Tardelli duro: 'Anche il giudice ha sbagliato'". In taglio basso spazio al futuro societario dell'Inter: "Inter, c'è un compratore".